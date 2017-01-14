Моуринью: «МЮ» — самый большой клуб в Англии. Извините, но об этом знают все

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 15 января, выразил мнение, что его клуб является самым большим в стране.
«Противостояние «МЮ» и «Ливерпуля» остаётся главным в английском футболе? Я не знаю. Я только знаю, что «МЮ» — самый большой клуб в этой стране. Извините, но об этом знаю я, вы и вообще все. Конечно, я ощущаю, что это большой матч. Люди во всём мире ждут этой встречи по-особенному», — цитирует Моуринью Mirror.
Веришь в победу Моуринью над Клоппом? Бери лучших игроков «МЮ» в свой состав и участвуй в конкурсах с денежными призами!