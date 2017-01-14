Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Вест Бромвичем»

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил со счётом 4:0 «Вест Бромвич Альбион», одержав шестую победу кряду.
На 12-й минуте Гарри Кейн счёт открыл, на 26-й минуте Гарет Макаули отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Кейн сумел забить на 77-й минуте, а несколько минут спустя он оформил хет-трик.
«Тоттенхэм» поднялся на второе место в таблице АПЛ, опережая на одно очко «Ливерпуль» и на четыре отставая от «Челси». «Ливерпуль» и «Челси» в этом туре ещё не играли.