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Луческу: матч с «Айнтрахтом» рассматриваю как тренировку

14 января 2017, суббота. 19:49. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после контрольного матча с немецким «Айнтрахтом» Ф (0:0) поделился мнением об итогах первой в новом году игры, рассказал о ключевых задачах на первом сборе петербургской команды, а также об адаптации новичков и состоянии футболистов.

«В первую очередь я рассматриваю эту игру как тренировку. Играли с хорошей командой, которая находится на четвёртом месте. По большому счёту они уже через неделю продолжают чемпионат. Было видно их большое желание, играли сегодня практически одним составом на протяжении всего матча. Что касается нас, то в этот период все будут играть с начала, а не только выходить на замену. Все будут играть на разных позициях. В принципе, всеми доволен. Нельзя сказать, что мы готовы хорошо, потому что всего лишь четвёртый день работаем, тем более что сейчас мы работаем над функциональным состоянием. Было видно, что нашим игрокам, в отличие от соперника, не хватало свежести. Но будем говорить так, что они ничего не создали, а у нас было два голевых момента, и мы могли победить. Не отказываемся от нашего тренировочного процесса, а в матчах будут выходить все — как в первом тайме, так и во втором.

Самое важное для меня то, что все наши футболисты поняли организацию нашей игры, соблюдали принципы её ведения, механизмы оборонительного и атакующего плана. В этот период я уделяю большее внимание оборонительным действиям, и это подтверждает сегодняшний матч — по большому счёту соперник не создал ничего серьезного. Доволен той работой, которую футболисты проделали сегодня. Жаль, что был сильный ветер. Может быть, матч получился бы более зрелищным. Игра была жёсткая с обеих сторон. Доволен новичками — Молло, Эрнани и тем же Зуйковым. Некоторые игроки получили травмы. Надеемся, они быстрее восстановятся и будут работать в общей группе. Мы от наших планов по работе на сборах не отказываемся, но в то же время будет очень много матчей после тренировок и нагрузка будет дублироваться. Утром мы тренировались 85 минут, а вечером сыграли. Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч — это бонус, чтобы получить удовольствие от него. В таком же направлении будем продолжать и дальше. Доволен матчем и его содержанием.

Изменилась ли игра с отсутствием Витселя? Нельзя сейчас говорить об этом, поскольку мы не использовали весь основной состав. Были разные сочетания и разные позиции футболистов. Сейчас анализ делать нельзя. Нужно, чтобы Эрнани адаптировался к нашей игре, а это не так просто — бразильцам нужно определённое время, чтобы понять и привыкнуть к европейскому футболу, поэтому мы ждём. Главное, что все на поле выполняли мои требования, в первую очередь — хорошо выходили из обороны, контролировали мяч и диктовали условия сопернику. Самое главное — заложить функциональную базу, чтобы этого хватило до конца сезона. На первый сбор как раз стоит задача интегрировать всех наших футболистов в нашу систему игры. Поэтому никто не увидит здесь основного состава. Этого даже никто не поймёт. Будут играть все — и Мусаев, и Лесовой, и все остальные. Ждём Цаллагова, когда он выздоровеет. Очень жаль, что Новосельцев опять получил травму. Сделал для себя хорошую программу перед сборами, но, может быть, она не помогла. Будем надеяться, что он быстро восстановится», — приводит слова румынского специалиста пресс-служба «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Аксель Витсель Ибрагим Цаллагов Иван Новосельцев Йоан Молло Мирча Луческу Эрнани Азеведо Жуниор
Новости. Футбол
14 января 2017, суббота
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