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175 лет назад
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Месси забил 35-й команде в Примере и повторил рекорд Рауля
14 января 2017, суббота. 20:17.
Футбол
«Лас-Пальмас» оставался последней командой испанской Примеры, которой не забивал нападающий «Барселоны»
Лионель Месси
, но в матче 18-го тура ему это удалось.
Таким образом, 29-летний аргентинец забил 35 различным командам в Примере и сумел повторить рекорд бывшего форварда «Реала»
Рауля
.
В прошедшем матче «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» разгромила «Лас-Пальмас» со счётом 5:0.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Барселона
Лионель Месси
Рауль Гонсалес
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