Дубль Алонсо помог «Челси» на выезде разгромить «Лестер»

«Челси» одержал разгромную победу над «Лестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и закончилась со счётом 0:3.
Уже на 6-й минуте защитник Маркос Алонсо вывел лондонцев вперёд, точно пробив с близкого расстояния после передачи от Эдена Азара. В начале второй половины игры Алонсо оформил дубль, а на 71-й минуте Педро Родригес забил третий гол и закрепил победу гостей.
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Челси» набрал 52 очка и оторвался на семь баллов от идущего на второй строчке «Тоттенхэм Хотспур». «Лестер» (21 очко) идёт 15-м.