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Энрике: эта игра была одной из лучших за время моей работы в «Барселоне»

14 января 2017, суббота. 22:35. Футбол
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Лас-Пальмасом» (5:0) в матче Примеры похвалил команду и отметил игру защитника Алейкса Видаля, который забил пятый гол.

«Думаю, все очевидно: всякий раз, когда Видаль попадает в состав, он проделывает отличную работу. Алейкс доказал, что я ошибался на его счет.

Это футбол, я не могу бесконечно ротировать состав, но я хочу дать понять игрокам, что каждый из них важен. У меня нет футболиста, который был бы полностью доволен своим игровым временем, и это нормально. Я понимаю это, ведь сам был футболистом.

Я доволен игрой команды. Это был лучший матч сезона и одна из лучших игр за время моей работы в „Барсе“, — цитирует Энрике Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ФК Барселона Алейкс Видаль Луис Энрике
Новости. Футбол
14 января 2017, суббота
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