Маскерано: не сомневаюсь в том, что Месси и «Барселона» нужны друг другу

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после победы над «Лас-Пальмасом» (5:0) в матче Примеры отметил, что форвард Лионель Месси должен продлить контракт. Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.
«Я не сомневаюсь в том, что Месси и «Барселона» нужны друг другу. Между клубом и игроком очень хорошие отношения, так что, я надеюсь, Месси всегда будет играть здесь.
Надеюсь, победы над «Атлетиком» и «Лас-Пальмасом» будут началом победной серии, которая будет длиться как можно дольше», — цитирует Маскерано Marca.