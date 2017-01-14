Дубль Уориса помог «Лорьяну» одержать волевую победу над «Генгамом»

«Лорьян» на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Генгам» в матче 20-го тура чемпионата Франции. В конце первого тайма гости вышли вперёд, но во второй половине игры экс-нападающий московского «Спартака» Маджид Уорис сравнял счёт. За 10 минут до конца встречи «Лорьян» заработал пенальти, но Уорис с 11-метровой попал в штангу ворот. Впрочем, на добивание первым успел форвард хозяев Джимми Кабо, гол которого и принёс его команде победу. На 90-й минуте Уорис успел оформить дубль.
В остальных матчах тура «Анже» сыграл вничью с «Бордо» (1:1), «Монпелье» не сумел одолеть «Дижон» (1:1), «Нанси» победил «Бастию» (1:0), а «Тулуза» уступила «Нанту» (0:1).