Муса в Лестере встретился со Слуцким

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса встретился в Англии с бывшим наставником ЦСКА Леонидом Слуцким. Нигериец поблагодарил его за поддержку в матче 21-го тура АПЛ с «Челси» (0:3).
«Мужчина справа — это Леонид Слуцкий. Я даже не знаю, как правильно говорить о нём. Отец, тренер, наставник и всё это в одном великом человеке! Не могу отблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в меня в ЦСКА и за пределами команды. Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам самого лучшего», — написал Муса в своём «Инстаграме», сопроводив текст фотографией.
Посмотреть фото Мусы и Слуцкого можно, пройдя по ссылке.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 года до 2016, после чего перешёл в «Лестер».