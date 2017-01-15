Конте: если «Челси» крупно побеждает чемпиона Англии, мне не о чем беспокоиться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» (3:0) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Я доволен. После 13 побед подряд и одного поражения сложно предсказать реакцию команды. Однако недавно в Кубке Англии и сегодня в чемпионате мы продемонстрировали, что нас непросто выбить из колеи.
Мои футболисты показали потрясающий настрой и волю к победе. Кроме того, я хотел бы отдельно поблагодарить наших болельщиков. Они оказывали нам невероятную поддержку с первой до последней минуты встречи. Важно, чтобы мы всегда оставались единым целым. Мы заслужили эту победу и должны наслаждаться ею.
Если моя команда крупно и уверенно побеждает на выезде действующего чемпиона, я могу ни о чем не беспокоиться. Я должен отметить работу, которую проделали мои игроки, и сказать, что хочу продолжать вместе идти к победам», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».