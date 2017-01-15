Мхитарян: несколько лет назад я мог перейти в «Ливерпуль», если бы не Клопп

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признался, что несколько лет назад не перешел из «Шахтера» в «Ливерпуль» из-за разговора с Юргеном Клоппом, который на тот момент возглавлял дортмундскую «Боруссию».
«Я говорил два или три раза по телефону с Брендоном Роджерсом, он хотел, чтобы я перешел в „Ливерпуль“ и играл с Луисом Суаресом и Стивеном Джеррардом. Часть меня хотела согласиться, но в то же время я думал, что разрыв между АПЛ и УПЛ может быть слишком велик.
Две недели спустя Клопп прервал свой отпуск на острове рядом с Данией, чтобы встретиться со мной в Дортмунде. Я знал, что он имеет хорошую репутацию по работе с молодыми игроками и после того, как мы встретились, я перешёл в „Боруссию“. Я думаю, что принял правильное решение», — цитирует Мхитаряна Daily Mail.