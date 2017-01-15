Айуоби: второй гол «Арсенала» в ворота «Суонси» должны записать на мой счёт

Нападающий «Арсенала» Алекс Айуоби заявил, что на его счёт должны записать хотя бы один гол «канониров» в ворота «Суонси Сити» (4:0) в матче 21-го тура АПЛ. Игроки валлийской команды Джек Корк и Кайл Нотон забили в свои ворота после прострелов от нигерийского футболиста.
«Второй гол в матче должны записать на меня. Я пытался пробить по воротам, в этом мяче есть моя заслуга. Во время третьего гола я простреливал по воротам, согласен, но вот второй гол — мой.
Во втором тайме встречи мы показали свои лучшие качества и заработали три очка. „Суонси“ хорошо начал матч, они здорово прессинговали нас и контролировали мяч, но в итоге мы показали прекрасную игру», — цитирует Ауйоби официальный сайт «канониров».