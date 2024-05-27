Клеймёнов: Песьякову пойдёт на пользу переход в «Крылья», надо было что-то менять

Экс-тренер вратарей «Спартака» Валерий Клеймёнов прокомментировал переход голкипера Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«Надеюсь, Песьякову будет хорошо в «Крыльях». Наверное, ему надо было что-то поменять, Сергей был семь лет в «Ростове». Думаю, этот переход пойдёт ему на пользу. Будет другая логистика, не как в «Ростове». Я разговаривал с Виталием Кафановым, очень тяжело добираться. Бедный «Ростов» в этом плане. Мне их очень жалко. Может быть, это в какой-то степени сказывается на подготовке.

Песьяков — опытный человек, конкуренции не боится. Выиграет ли он её у Ломаева, покажет только жизнь, будущий сезон. У Сергея есть возможности конкурировать, они будут друг друга дополнять. «Крылья» от этого только выиграют», — сказал Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после окончания сезона Песьяков покинул «Ростов» и перешёл в «Крылья Советов».