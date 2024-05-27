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Голкипер «Барселоны» тер Штеген прокомментировал увольнение Хави с поста главного тренера

Голкипер «Барселоны» тер Штеген прокомментировал увольнение Хави с поста главного тренера
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал увольнение Хави с должности главного тренера каталонской команды.

«Как профессионал он всегда много давал нам. Он работал каждый день, чтобы мы добились успеха, и мы ему очень благодарны. На личном уровне он был другом на протяжении многих лет, и его нелегко отпустить. Мы желаем ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

«Барселона» набрала 85 очков и заняла второе место в турнирной таблице Примеры по итогам сезона.

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