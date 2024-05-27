Прудников: если «Зенит» никого не купит из Бразилии, то в следующем году будет конкуренция

Бывший голкипер московского «Спартака» Алексей Прудников считает, что если «Зенит» никого не купит из Бразилии, то в следующем сезоне в РПЛ будет конкуренция.

«Если «Зенит» никого не русифицирует и никого не купит из Бразилии, то, возможно, что в следующем сезоне у нас также будет конкуренция. Никогда «Зенит» не был командой, которая играет благодаря трансферам. В советские времена нельзя было представить, что никто не играет из воспитанников «Зенита», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.