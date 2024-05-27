«Химки» могут подписать вратаря сборной Таджикистана Ятимова и Менделя

Подмосковные «Химки» рассматривают возможность подписания 25-летнего вратаря сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустама Ятимова. Об этом сообщает Metaratings.

Также, по сведениям источника, «Химки» могут подписать опорника «Факела» Андрея Менделя, который ранее отказал «Торпедо». На данный момент подмосковный клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами на эту позицию.

Менделю 29 лет, в сезоне-2019/2020 он уже выступал в «Химках», когда их возглавлял нынешний тренер команды Андрей Талалаев. Ятимов является воспитанником нижегородского футбола, за «Истиклол» он выступает с 2018 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» выиграли Мелбет Первую лигу. Они напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.