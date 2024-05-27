Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» могут подписать вратаря сборной Таджикистана Ятимова и Менделя

«Химки» могут подписать вратаря сборной Таджикистана Ятимова и Менделя
Комментарии

Подмосковные «Химки» рассматривают возможность подписания 25-летнего вратаря сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустама Ятимова. Об этом сообщает Metaratings.

Также, по сведениям источника, «Химки» могут подписать опорника «Факела» Андрея Менделя, который ранее отказал «Торпедо». На данный момент подмосковный клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами на эту позицию.

Менделю 29 лет, в сезоне-2019/2020 он уже выступал в «Химках», когда их возглавлял нынешний тренер команды Андрей Талалаев. Ятимов является воспитанником нижегородского футбола, за «Истиклол» он выступает с 2018 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» выиграли Мелбет Первую лигу. Они напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Материалы по теме
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
«Химки» вернулись в РПЛ! Для очередной победы хватило одного удара в створ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android