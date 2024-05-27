Созин: из-за ошибки Песьякова в последнем туре до сих пор не покидают гадкие ощущения

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на результативную ошибку голкипера Сергея Песьякова в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Ростов» (2:1).

«После последнего тура сезона РПЛ прошло несколько дней. Я всё ещё пересматриваю гол Артура Песьякову – и не понимаю, как вратарь мог прыгнуть в другую от мяча сторону. Мог он ошибиться? Конечно. Все ошибаются: судьи, тренеры, обычные люди. Помните, в своё время похоже ошибся защитник «Волги» – побежал в другую сторону от мяча. Тогда у него было оправдание – говорил, что фонарь светил ему в лицо. У Песьякова таких оправданий не было.

Я много разговаривал с футбольными людьми – это люди разных рангов. И все разводят руки в стороны, когда речь заходит об этой ошибке Песьякова. Я не хочу верить в заговоры, хочу верить в честную победу «Зенита». Скорее всего, она и была. Но из-за этой ошибки меня до сих пор не покидают гадкие ощущения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После окончания сезона Песьяков покинул «Ростов» и перешёл в «Крылья Советов».