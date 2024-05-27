Глебов: чемпион России неоднозначный, мне было бы приятнее чемпионство «Ростова»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Глебов назвал «Зенит» неоднозначным чемпионом. В то же время футболист подчеркнул, что ему без разницы, кто получил золотые медали — ему было бы приятнее, если бы чемпионский титул завоевал «Ростов».

— Чемпион неоднозначный. Если бы «Краснодар» не потерял очки в матчах с «Ахматом», с Самарой, возможно, он стал бы чемпионом ещё до игры с «Динамо».

– Вам было бы приятнее, если бы чемпионом стал кто-то другой, чем шестой раз подряд «Зенит»?

– Мне по барабану, кто стал бы чемпионом. Мы позавчера вышли с мыслями, что надо выигрывать – и неважно, победил бы «Зенит», «Краснодар» или «Динамо». Мне было бы приятнее, если бы чемпионом стал «Ростов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».