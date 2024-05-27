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Сёмин ответил на вопрос, стоит ли РФС предлагать Карпину новый контракт в сборной России

Сёмин ответил на вопрос, стоит ли РФС предлагать Карпину новый контракт в сборной России
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень работ Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Также Сёмин ответил на вопрос, стоит ли Российскому футбольному союзу предлагать Карпину новый контракт с национальной командой.

«Нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным? Карпин успешно работает в сборной, у него хороший контакт с игроками. Надо продолжить начатое», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и Ростова. 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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