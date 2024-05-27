Сёмин ответил на вопрос, стоит ли РФС предлагать Карпину новый контракт в сборной России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил уровень работ Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Также Сёмин ответил на вопрос, стоит ли Российскому футбольному союзу предлагать Карпину новый контракт с национальной командой.
«Нужно ли РФС продлевать контракт с Карпиным? Карпин успешно работает в сборной, у него хороший контакт с игроками. Надо продолжить начатое», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и Ростова. 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.