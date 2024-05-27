Белоус: нет ничего справедливее таблицы РПЛ после 30-го тура, за «Зенит» надо порадоваться

Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о развязке чемпионской гонки в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Нет ничего более справедливого, чем турнирная таблица РПЛ после 30-го тура. Можно одну игру отдать, можно два раза в штангу попасть, как это сделало «Динамо» в решающем матче с «Краснодаром», но ведь было много других шансов до этой игры. Для меня этот сезон РПЛ один из самых интересных и интригующих в XXI веке.

В целом надо порадоваться за «Зенит». Без удачи команда Сергея Семака не стала бы чемпионом, но могу сказать, что удача любит сильных», — приводит слова Белоуса Metaratings.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.