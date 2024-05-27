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Генич показал iPhone, купленный Слуцкому после проигранного спора

Генич показал iPhone, купленный Слуцкому после проигранного спора
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Известный российский комментатор Константин Генич показал iPhone, купленный главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» Леониду Слуцкому после проигранного спора. Перед стартом сезона-2023/2024 Слуцкий заявил, что чемпионат России выиграет «Зенит», Генич был с ним не согласен.

«Леонид Викторович идёт без поражений! С очередной важной и честной победой, маэстро!» — подписал опубликованный в своём телеграм-канале снимок Константин Генич.

Фото: Телеграм-канал Генича

Напомним, команда Сергея Семака стала победителем Российской Премьер-Лиги, обыграв «Ростов» (2:1) в субботу, 25 мая. Игра 30-го тура РПЛ проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

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