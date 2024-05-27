Тренер «Лестера» Мареска близок к назначению в «Челси» — Фабрицио Романо

Главный тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска может возглавить «Челси», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство лондонцев и итальянский специалист уже близки к согласованию контракта. Он будет рассчитан на два года с возможностью продления на следующий сезон, последние детали уточняются. Считается, что осталось только договориться о компенсации «Лестеру».

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрал 63 очка и заняли шестое место.

Ранее под руководством Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.