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Агент Алексея Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока в «Аталанте»

Агент Алексея Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока в «Аталанте»
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Я говорил, что решение о своём будущем будет принимать сам Лёша. Сейчас ничего нового я вам не скажу. У нас ещё год контракта с «Аталантой» впереди», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.

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