Владимир Гранат: Семак — лучший тренер этого сезона РПЛ, ему тяжелее всех

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат назвал лучшего тренера по итогам минувшего сезона РПЛ.

«Я считаю, что лучшим тренером сезона РПЛ является Семак, потому что ему тяжелее всех. Ему очень тяжело находить слова и мотивировать футболистов, которые пять раз подряд становились чемпионами. Личке было полегче работать, потому что это первый сезон в большом клубе, плюс команда боролась за чемпионство, хотя этого никто не ожидал. В «Краснодаре» случилась смена тренера. Ивич работал по-другому, а Мусаев мало работал», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шестой чемпионский титул РПЛ подряд.