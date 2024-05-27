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Абаев: Песьяков и Ломаев будут конкурировать, кто-то один не станет первым номером

Абаев: Песьяков и Ломаев будут конкурировать, кто-то один не станет первым номером
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о вратарской конкуренции в «Крыльях Советов», куда накануне перешёл экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. По его мнению, в составе самарцев не будет ярко выраженного первого номера.

«Наверное, если Песьяков перешёл в «Крылья», то ему подходит этот клуб, но я не знаю, на каких условиях он это сделал. Непонятно, какие планы у «Крыльев Советов», у них есть Ломаев. Или Сергей станет его конкурентом, или, может быть, Ломаев куда-то уйдёт. Один — очень опытный вратарь, второй — молодой. Не думаю, что кто-то из них станет однозначным первым номером, будет конкуренция», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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