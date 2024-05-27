Точилин: Тюкавин по праву заслужил звание лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался по поводу признания нападающего «Динамо« Константина Тюкавина лучшим игроком сезона в РПЛ.

«При таком неровном чемпионате, наверное, Тюкавин является лучшим футболистом этого сезона РПЛ. Мы устали, что постоянно претендуют на это звание одни и те же игроки, а тут молодой футболист. Поэтому это тот момент, когда всем хотелось, чтобы Тюкавин стал лучшим. Он по праву это заслужил благодаря своей игре и старанию», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.