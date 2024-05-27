Личка: депрессия «Динамо» из-за упущенного чемпионства не перейдёт на следующий сезон

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что депрессия бело-голубых из-за упущенного чемпионства в Российской Премьер-Лиге не перейдёт на следующий сезон.

«Я уверен, что депрессия от итогов концовки чемпионата не перейдёт на следующий сезон. Это должно мотивировать «Динамо». В Краснодаре была хорошая атмосфера, эмоции, болельщики. Для этого и существует футбол. То, что было в матче с «Краснодаром», не купишь за деньги. Ты должен это заслужить на тренировках и играх. Весь год мы работали и могли выиграть этот матч. Это нельзя купить, как автомобиль в салоне», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.