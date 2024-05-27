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Прудников: для «Крыльев» переход Песьякова — хорошее приобретение, он поможет команде

Прудников: для «Крыльев» переход Песьякова — хорошее приобретение, он поможет команде
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Бывший голкипер московского «Спартака» Алексей Прудников оценил переход вратаря Сергея Песьякова в самарские «Крылья Советов». По мнению Прудникова, подписание Песьякова — хорошее приобретение для самарского клуба, особенно в случае ухода Ивана Ломаева.

«Я считаю, что Сергей Песьяков является стабильным вратарём. Ну пропустил он мячик, не от этого зависит стабильность. Я думаю, что он будет играть в «Крыльях Советах» и будет помогать команде. Мы же не знаем, куда денется Ломаев. Может быть, он перейдёт в «Зенит», ЦСКА или в другой клуб. Поэтому для «Крыльев Советов» переход Песьякова — это хорошее приобретение», — сказал Алексей Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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