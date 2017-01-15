Куман: «Эвертон» провёл идеальный по всем параметрам 2-й тайм против «МС»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от домашней победы над «Манчестер Сити» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии. Голландский специалист отметил игру своей команды во втором тайме, когда в ворота соперника были забиты три мяча.
«Такие игры невозможно спланировать. Матч получился сложным, потому что «Манчестер Сити» сыграл хорошо, но второй тайм был идеальным у «Эвертона» по всем параметрам. Нам удалось забить первый и второй голы в правильное время, что стало проблемой для соперника. Большого комплимента заслуживает наша игра в обороне – это сделало результат матча и впечатления от игры идеальными.
Гвардиола знает, что делает в «Манчестер Сити». Конечно, сегодня он рассчитывал на другой результат, и такое поражение является очень серьёзным, но у него достаточно опыта, чтобы оправиться от этой неудачи. Даже не сомневаюсь в этом», — цитирует Кумана BBC Sport.