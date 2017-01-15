Источник: клубы не готовы платить «Зениту» за трансфер Ломбертса больше € 3 млн

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может остаться в российской команде в зимнее трансферное окно, сообщает Voetbalkrant.
По информации источника, «Зенит» не намерен идти на уступки и снижать свои требования по трансферу 31-летнего бельгийца. В то же время клубы, которые готовы приобрести Ломбертса, не собираются платить за игрока больше € 3 млн. В связи с этим высока вероятность того, что зимой Николас останется в «Зените».
Ломбертс связан с клубом из Санкт-Петербурга контрактом до 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл за «Зенит» пять матчей в РФПЛ.