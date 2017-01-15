Каррера: у меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи, согласно которым владелец клуба Леонид Федун приобрёл у «Амкара» вратаря Александра Селихова, не обсудив это с Каррерой.
«У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу — это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идёт конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь по трансферным темам», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».