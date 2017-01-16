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175 лет назад 2016
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Каррера: Л. Адриано не слабее Бакки — верю, он напомнит всем, как умеет забивать

16 января 2017, понедельник. 01:00. Футбол
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о бразильском нападающем Луисе Адриано, о переходе которого в стан красно-белых из «Милана» в ближайшее время должны объявить официально.

«Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, он способен помочь в достижении целей, которые мы ставим. Да, в последнее время у него были проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к „Милану“, в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но в моём понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца. Верю, бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Каррера также рассказал, как обстоят дела с продлением контракта защитника Сальваторе Боккетти: «Идёт переговорный процесс. Клуб сделал ему предложение, которое мне лично кажется разумным и взвешенным. Детали, разумеется, раскрывать не буду. Сальваторе и его агент думают».

Наставник «Спартака» отметил, что надеется сохранить в команде полузащитника Квинси Промеса: «Квинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию, что он останется в „Спартаке“ навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И голландец настроен выиграть титул чемпиона России. Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним его. В современном футболе случаются варианты, которые переворачивают всё с ног на голову, и бороться с подобными вещами объективно очень сложно. К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни „Зенит“, ни полузащитник не могли от такого отказаться».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК Спартак Карлос Бакка Квинси Промес Луис Адриано Массимо Каррера Сальваторе Боккетти
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