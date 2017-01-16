Зидан: с такой игрой это для «Реала» очень болезненное поражение

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан был очень расстроен после выездного матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей». «Сливочные» вели со счётом 1:0 до 85-й минуты, но затем пропустили два гола и проиграли.
«Нам не хватило для победы пяти минут. С такой игрой это для «Реала» очень болезненное поражение. Но мы знали, что когда-нибудь потерпим поражение. Очевидно, что из этого можно извлечь и нечто позитивное. Это мотивация для того, чтобы продолжать работать. В концовке сезона нам придётся нелегко», — цитирует Зидана Marca.
Этим поражением прервалась серия «Реала» из 40 матчей без поражений.