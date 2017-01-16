Мадридский «Реал» не делал предложения дортмундской «Боруссии» относительно приобретения нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга. Это подтвердил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
«Если бы «Реал» хотел Обамейянга, то Перес позвонил бы мне», — приводит слова Ватцке Die Welt.
Обамейянг ранее неоднократно выражал желание продолжить карьеру в «Реале». Однако в интервью французским СМИ футболист признался, что больше не хочет говорить о «Реале» и чувствует себя в «Боруссии» отлично.