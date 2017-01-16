Кучук: тренерский штаб «Стали» будет работать 24 часа в сутки

57-летний белорусский специалист Леонид Кучук, назначенный на тренерский мостик каменской «Стали», рассказал, какие задачи стоят перед командой.
«Для меня это предложение было достаточно неожиданным. Не буду скрывать, что я не сразу согласился на это предложение и перед тем, как его принять, много общался с президентом клуба Варданом Михайловичем Исраеляном. Считаю, что в этом общении мы сумели найти взаимопонимание. Оно заключается во взглядах на клуб, на построение команды, перспективы её развития. И всё это в итоге пришло к общему знаменателю и стало реальностью в результате этого плотного общения. Ключевым моментом стал звонок Вардана Михайловича, когда он поздравлял с Новым годом, и в этот момент он нашёл даже не слова, а целую речь, когда полностью донёс то, что хочет от главного тренера. Да, у команды «Сталь» сейчас непростая ситуация, но это ни о чём не говорит. Есть общие цели, и это сыграло положительную роль при принятии решения. Были пожелания у меня, были свои пожелания у Вардана Михайловича, но общая цель у нас одна – сделать «Сталь» сильной боеспособной командой, которая сможет бороться на самом высоком уровне в чемпионате Украины. Да, это не просто.
Нужно набраться терпения и верить в свою команду, ведь впереди много работы. Тут и индивидуальная работа, и командное равновесие в обороне, атаке, различные перестроения, которые должны приносить эффект неожиданности. За короткий промежуток времени это не так просто, но я думаю, что нам это удастся. Мы будем для этого прилагать все усилия, а тренерский штаб под моим руководством будет работать 24 часа в сутки. Я тренер, для которого не бывает мелочей», — цитирует Кучука пресс-служба клуба.