Хаманн: по игре Саншеш ещё недостаточно силён для «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии», «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает, что главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти не откажется от избранной им тактики. Одновременно Хаманн выразил мнение относительно 19-летнего полузащитника немецкого гранда Ренату Саншеша.
«Анчелотти останется верен системе 4-2-3-1. Ему необходима сбалансированность между линией атаки и обороны. Что же касается Саншеша, то я считаю, что по игре он ещё недостаточно силён для «Баварии». Ренату ещё молод, и ему можно предоставить немного времени. Однако сейчас его действия не очень подходят «Баварии», — приводит слова Хаманна tz.