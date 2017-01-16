РФС рассмотрит иск «Урала» к Скрипченко 20 января

Ответственный секретарь Палаты по разрешению споров РФС Даниил Заморин сообщил, что Российский футбольный союз рассмотрит претензии «Урала» к бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко, ныне возглавляющему «Крылья Советов».
Скрипченко после встречи с «Тереком» (1:4) подал в отставку, а спустя четыре дня возглавил самарскую команду. Президент «Урала» Григорий Иванов, заявил, что клуб будет требовать неустойку за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.
«РФС получил документы от «Урала» по поводу финансовых задолженностей экс-главного тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко. Их рассмотрение произойдёт в пятницу, 20 января», — сказал Заморин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.