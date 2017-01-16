«ПСЖ» нацелился на защитника «Вольфсбурга» Родригеса

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заинтересован в услугах защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, передаёт France Football.
Баскский специалист считает, что швейцарский футболист сумеет усилить оборонительный потенциал парижской команды. Согласно информации источника, речь изначально может идти о сумме трансферной компенсации за игрока в размере € 25 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Родригеса заинтересован и миланский «Интер», готовый заплатить за него € 22 млн.
В текущем сезоне чемпионата Германии Родригес провёл 15 матчей, забил два мяча и сделал два голевых паса.