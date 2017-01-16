«Локомотив»: при рассмотрении предложения по Самедову учли интересы сборной

«Локомотив» попрощался с полузащитником Александром Самедовым, который сегодня перешёл в «Спартак», пожелав успешного продолжения карьеры. 32-летний игрок выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 год.
«Ранее наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК «Спартак» руководством ФК «Локомотив» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.
Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призёром чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведённые в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» — говорится на официальном сайте «Локомотива».