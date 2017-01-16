В Гуаме после невероятного гола футболист сделал предложение своей девушке

Игрок «НАПА Роверс» Эштон Сурбер стал звездой телеэкрана. Футболист забил невероятный по красоте гол, после чего сделал предложение своей девушке. Об этом сообщает Daily Mail.
Произошло это во время матча, который проходил на острове Гуам. В одном из эпизодов Эштон Сурбер забил гол ударом через себя, после чего побежал к трибуне, сняв с себя майку, и попросил руки и сердца у своей девушки. На футболке было написано: «Выходи за меня». Игрок встал на одно колено и отправил воздушный поцелуй возлюбленной.
Несмотря на благие намерения, судья всё равно показал футболисту жёлтую карточку.
Видео гола и предложения можно посмотреть тут.