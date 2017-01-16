Лунгу: я игрок «Урала», моё сердце и моя душа находятся здесь

Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу прокомментировал новость о возможном уходе из команды. Интерес к футболисту проявляет «Аль-Джазира».
«Это нормальное явление, когда футболисты переходят из одного клуба в другой, меняют города и страны. На данный момент я игрок «Урала», и моё сердце и моя душа находятся здесь. Я готовлюсь ко второй части чемпионата России вместе с командой, как любой футболист, но, естественно, клуб открыт к предложениям и разговорам. Если такое появится, то мы будем уже думать и решать. На данный момент я не хочу ничего думать и решать, я сконцентрирован на работе с «Уралом», — цитирует Лунгу Znak.com.