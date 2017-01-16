В Сочи начали массовое изучение английского языка к ЧМ-2018

Проект «Слово дня» для изучения английского языка в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года стартовал в Сочи. Проект доступен для всех желающих.
«Теперь по всему городу на различных носителях каждый день будет транслироваться по одному английскому слову», — сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в управлении образования городской администрации Сочи.
Кроме того, Сочинское концертно-филармоническое объединение в декабре запустило проект «English club в Зимнем театре». Туда приглашаются все желающие для бесплатного обучения английскому языку.