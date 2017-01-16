Драгун полетит на сбор со второй командой «Динамо»

16 января вторая команда «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым отправилась на сбор в Крымск. В состав бело-голубых вошёл 28-летний полузащитник Станислав Драгун, который, таким образом, не полетит на сбор с первой командой «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Драгун перешёл в московскую команду в январе 2016 года, когда коллективом руководил Андрей Кобелев. С тех пор белорусский центральный полузащитник принял участие в 23 матчах «Динамо» во всех турнирах. В первой половине сезона Драгун сыграл в 12 матчах в ФНЛ.