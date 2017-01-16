Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»

Комментатор «Локо-ТВ» в прямом эфире сообщил, что решения по форварду Александру Кору, полузащитнику Залиму Макоеву и Натхо будут приняты позднее.
Натхо родился 9 июля 1996 года в Майкопе. Дебютировал в профессиональном футболе в составе местной «Дружбы» в 16 лет. В 2014 году заключил соглашение с испанской «Барселоной», где выступал в команде до 19 лет. Летом 2015 года Натхо вернулся в Россию, подписав контракт с московским ЦСКА, где играл его родственник Бибрас.
В августе 2016 года Натхо подписал контракт с «Краснодаром» до 2020 года, но в декабре был отзаявлен.
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