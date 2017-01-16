Конте: с первого дня в «Челси» у меня сложились особые отношения с фанатами

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил свои взаимоотношения с болельщиками синих.
«С первого дня в клубе у меня сложились особые отношения с фанатами. Помню, что на моей первой игре они развернули флаг, итальянский флаг. Это просто здорово, когда есть такие прочные отношения. Думаю, я демонстрирую это в каждой игре, и, полагаю, они ценят это.
Я надеюсь продолжать в том же духе, потому что всегда важно сохранять единство — с командой, с игроками, с болельщиками, с клубом, для меня и для моего тренерского штаба. Важно продолжать работать вместе», — цитирует Конте сайт «Челси».