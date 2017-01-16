Гвардиола: впервые моя команда пропускает так много, раньше такого не было

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии отметил, что не привык пропускать так часто. В 21 встрече АПЛ «горожане» пропустили 26 раз — больше любой другой команды из топ-7.
«Является ли происходящее с «Сити» исключительной ситуацией в моей карьере? Я бы сказал, что исключительная ситуация была в прошлом, когда за восемь лет работы я выиграл титул чемпиона страны семь раз – вот это исключительная ситуация. Я должен искать решения, чтобы команда снова начала побеждать.
Я рад работать в Манчестере, но, надо признать, впервые в карьере моя команда пропускает так много голов. Такого никогда не случалось раньше, и мне нужно знать, почему», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.