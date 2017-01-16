«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», информирует But Football Club.
«Сент-Этьен» продал французского хавбека в «Крылья Советов» в августе 2016 года и, по словам президента Ролана Ромейера, получит 50% от суммы трансфера 27-летнего игрока в петербургский клуб. Ромейер заявлял, что его клуб получит лишь € 250 тыс., так как питерцы, как сообщили «Сент-Этьену» в «Крыльях Советов», заплатили за переход € 500 тыс.
«Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила € 3,2 млн, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.