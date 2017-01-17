Дзадза: я сам виноват в том, что не смог показать себя в АПЛ

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, который был арендован «Валенсией» до конца сезона с правом последующего выкупа, отметил, что не смог проявить себя в АПЛ по своей вине. Первую половину сезона Дзадза провёл на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед» и в 11 матчах не забил ни одного мяча.
«Я перешел в «Валенсию», потому что этот клуб хотел заполучить меня сильнее всех. Я давно знал об интересе «Валенсии». Когда я понял, что мало играю в Англии, я начал думать об Испании. Для меня это было трудное время. Я смотрел на будущее оптимистично, когда покидал «Ювентус». Я хотел набраться опыта в Англии, потому что мне нравится английский футбол.
Однако все началось плохо. Думаю, это моя вина, потому что я смотрел на все негативно. Мне жаль, что я не смог показать в АПЛ, что на многое способен», — цитирует Дзадзу Football Italia.