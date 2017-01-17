Хави: у меня нет сомнений в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», выразил уверенность в том, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. В последнее время СМИ нередко поднимали этот вопрос.
«У меня нет сомнений в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной», В течение всего этого времени всем было ясно, что он имел возможность заработать больше денег в других клубах, которыми владеют мультимиллионеры. Однако сердце Месси принадлежит «Барселоне». Думаю, что Лео ещё много лет будет играть в «Барселоне», — приводит слова Хави Fox Sports.
Действующий контракт Месси с испанским грандом рассчитан до лета 2018 года.