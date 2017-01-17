Заммер раскритиковал Хёнесса из-за его слов в адрес «Боруссии» Д

Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал последние события, связанные с президентом клуба Ули Хёнессом и исполнительным директором дортмундской «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке. Последний выразил недоумение по поводу слов Хёнесса насчёт «Боруссии», выразив сомнение в том, что Хёнесс способен правильно воспринимать слова других. Хёнесс, в частности, сказал, что в «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала. Ватцке отметил, что в «Боруссии» никто ничего подобного не говорил.
«Хёнесс вернулся на свою должность со старой силой. Однако перестрелка между двумя клубами не должна быть чем-то доминирующим, у Хёнесса есть ответственность перед клубом. Его действия опасны и ни в коем случае не к лицу «Баварии». Людям нельзя так обращаться друг с другом», — цитирует Заммера Bild.