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Заммер раскритиковал Хёнесса из-за его слов в адрес «Боруссии» Д

17 января 2017, вторник. 07:16. Футбол
Бывший спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал последние события, связанные с президентом клуба Ули Хёнессом и исполнительным директором дортмундской «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке. Последний выразил недоумение по поводу слов Хёнесса насчёт «Боруссии», выразив сомнение в том, что Хёнесс способен правильно воспринимать слова других. Хёнесс, в частности, сказал, что в «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала. Ватцке отметил, что в «Боруссии» никто ничего подобного не говорил.

«Хёнесс вернулся на свою должность со старой силой. Однако перестрелка между двумя клубами не должна быть чем-то доминирующим, у Хёнесса есть ответственность перед клубом. Его действия опасны и ни в коем случае не к лицу «Баварии». Людям нельзя так обращаться друг с другом», — цитирует Заммера Bild.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Маттиас Заммер Ули Хёнесс Ханс-Йоахим Ватцке
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